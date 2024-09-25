Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:12 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 17:12

İstanbul Ümraniye'de karakoldan firar ettikten sonra kendisini yakalamaya çalışan polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı. Geçti ifadesinde, ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz'ın silahının ucunu görünce hasımları olduğunu düşünerek varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, "Kasten suç işlemedim" dedi.

Ümraniye'de 22 Eylül akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü, tarafından 'motosiklet hırsızlığı' suçundan yakalandıktan sonra karakoldan firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatılmıştı. Aranan ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu 'da kendisini yakalamak isteyen polislere direndi. Çıkan arbedede, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz (27) şehit olmuş, polis memuru Kürşat Hakkı Sarıtepe ve saldırganın annesi P.G. (43) yaralanmıştı. Tutuklanan Yunus Emre Geçti'nin ifadesi ortaya çıktı.

'ANNEME YARDIM ETMEK İÇİN ÇIKTIM'

Yunus Emre Geçti hakimlikte verdiği ifadesinde, "Ben 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullanıyordum. Daha öncesinde bonzai ve esrar içiyordum. Ben Ihlamurkuyu mahallesinde sokakta oturuyordum. . Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda Doğukan Ayvaz Ömür isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dediler. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi. Ben sonra annemin çığlık sesini duydum. Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim. Eve doğru normal minibüs ile gittim" dedi.

'HASIMLARIM SALDIRDI'

Geçti, "Eski vergi dairesi üzerinde hasımlarıma denk geldim. Bana saldırdılar. Enes Polat, Eray Polat, Ahmet Polat, Azat Polat'dı. Bana saldırıp cebimden telefon ve paramı aldılar. Beni gasp ettiler. Elanur isimli kızla çıkıyorum. Bu şahısların kız kardeşidir. O esnada oraya sivil araba gelmiş. Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin 'vuruldum' diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı oradan silahın ucunu gördüm" şeklinde konuştu.

'2 EL ATEŞ ETTİM'

Şüpheli Yunus Emre Geçti, "Onların polis olduğunu görmedim. Sivil araçla gelmişlerdi. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Silahı orada bıraktım evime doğru yürüdüm. Sonra beni bekçiler gördü. Onlara teslim oldum. Ben karşımda kadın olduğunun da farkına varmadım. Diğer yaralıları da ben yaralamadım. Ben kimseden silah almadım, yerde gördüm. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kasten suç işlemedim, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" ifadelerini kullandı.

'ÖLDÜRME KASTI YOKTUR'

Şüphelinin avukatı, "Şüphelinin savunmalarına aynen katılıyoruz. Olay bir arbede sırasında meydana gelmiştir. Şüphelinin şehit polis memurunu öldürme kastı yoktur. Aniden gelişen olaylardan kaynaklı olay meydana gelmiştir. Şüpheliye karşı da ateş edilmiştir. Kolundan yaralanmıştır. Aynı şekilde annesi de yaralanmıştır. Yerde görmüş olduğu silahı alarak meşru müdafaa kapsamında ateş etmiştir. Öldürme kastı yoktur. Sabit ikametgah sahibidir. Bütün deliller toplanmıştır. Kaçma ve delil karartma durumu söz konusu değildir" dedi.