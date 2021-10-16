Şehit Ömer Halisdemirin babası oğluyla arasında geçen diyalğu anlatınca herkesi ağladı

Elazığ'da düzenlenen Şühedanın Sesi Elazığ programında konuşan ve oğlunu anlatan şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, hem ağladı hem ağlattı. Oğlu Ömer Halisdemir ile arasında geçen diyaloğu aktaran Hasan Hüseyin Halisdemir, "15 Temmuz'dan önce yiğidim bayrama gelmişti. Bayramlaştıktan sonra çok içeri buruk görünüyordu. Uyku uyumuyordu. Bir gün dedim ki 'oğlum neden uyumuyorsun' oda, 'baba uykularım yok' dedi. Oğlum bir sıkıntın mı var ailenle mi ilgili diye ordum hayır baba dedi. Giderken Allah içime doğurdu dedim ki bu çocuk şehit olur. Bana 'baba bir gün bir şehadetlik getirteceğim' dedi." ifadelerini kullandı. Programa katılan şehit ailelerinde gözyaşları sel oldu.