Şehit Kürşat Yılmaz'ın kardeşi Zülküf Yılmaz'dan 7'li koalisyonun HDPKK iş birliğine tepki: HDP’yi İçişleri Bakanı mı yapacaksınız?

7'li koalisyonun HDPKK ile iş birliği, Kandil'in Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları 14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken vicdanları rahatsız etmeye devam ediyor. Özellikle şehit ailelerini yaralayan muhalefetin HDPKK ile kirli bir pazarlık masasına oturmasına Adıyaman’da 2018 yılında şehit olan Kürşat Yılmaz’ın kardeşi Zülküf Yılmaz ders niteliğinde ifadelerle tepki gösterdi. Yılmaz, "HDP ile ittifak kuracağız diyor ya. Nasıl ya? HDP’yi İçişleri Bakanı mı yapacaksınız? Benim başıma mı atayacaksınız? Bir şehit kardeşinin başında bir terörist" dedi.