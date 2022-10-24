Şehit Komiser Yardımcısı gözyaşlarıyla uğurlandı: Ayakta durmakta zorlandılar

İstanbul'un Silivri ilçesinde düzenlenen operasyon sırasında çıkan çatışmada komiser yardımcısı Alim Nar şehit oldu. Operasyonda gözaltına baba oğul Nihat Taş ve Turan Taş'ın Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili arandığı ortaya çıktı.

YARALI POLİS KURTARILAMADI

Cinayet zanlısı olarak aranan 2 kişinin Silivri'de bir adreste saklandıklarının tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 2 polis yaralandı. Polise ateş açan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan polislerden Komiser Yardımcısı Alim Nar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

1.5 AY ÖNCE CİNAYETE KARIŞMIŞLAR

Yakalanan zanlıların hangi olayla ilgili arandıkları ortaya çıktı. Ortaya çıkan detaylara göre yakalanan Nihat Taş ile Turan Taş, Avcılar'da öldürülen Recep Esvet cinayetiyle ilgili aranıyorlardı.

2 Eylül günü Denizköşkler Mahallesi'ndeki Mümtaz Sokak'ta meydana gelen olayda Nihat Taş'a ait çay ocağı ve berber dükkanına bir otomobille gelen 4 kişi arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada Recep Esvet öldürüldü. Olayda silahı kullanan Nihat Taş ve Turan Taş kayıplara karıştı.

VİLLADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bu cinayetle ilgili aranan iki şüphelinin Silivri'de bir villada saklandıkları tespit edildi. Bunun üzerine tespit edilen villaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri gitti. Polisi gören Nihat Taş ateş açtı. Açılan ateşe polis karşılık verdi. Açılan ateş sonucunda komiser yardımcısı Alim Nar vuruldu. Olayda ağır yaralanan komiser yardımcısı hastaneye kaldırıldı.

KOMİSER YARDIMCISI ŞEHİT OLDU

Düzenlenen operasyonda Nihat Taş, Turan Taş ve Can Erseven yakalandı. Hastaneye kaldırılan Komiser Yardımcısı Alim Nar tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapan şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar (50) için tören düzenlendi.

MESAİ ARKADAŞLARI UĞURLADI

Şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tören düzenlendi.

Törene şehit Komiser Yardımcısı Alim Nar'ın ailesi, yakınları, meslektaşları, İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş katıldı.

Törene şehidin en yakın mesai arkadaşlarının görev yaptığı Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü başta olmak üzere farklı birimlerden polisler de katıldı.

TABUTUNU OMUZLADILAR

Şehidin cenazesini ailesi, yakınları ve meslektaşları omuzladı.

Şehit polisin cenazesi, törenin ardından Fatih Camisi'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Edirnekapı Polis Şehitliği'ne defnedilecek.