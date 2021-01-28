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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: Bu söylemi hazmedemiyorum

Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk'ten Kılıçdaroğlu'na 'militan' tepkisi: Bu söylemi hazmedemiyorum
28.01.2021 01:38
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Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine tepki gösterdi. "Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum" diyen Safitürk, "Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" ifadelerini kullandı.


Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vali ve kaymakamlara 'militan' demesine tepki gösterdi. "Vali ve kaymakamlara militan denilmesini bir türlü hazmedemiyorum. Uykum bile kaçtı, rahatsız oldum" diyen Safitürk, "Bana sorarsanız ben psikoloğa gitmesin gerektiğini düşünüyorum, çok rahatsızlığı var bu adamın" ifadelerini kullandı.
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