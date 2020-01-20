Şehit cenazesinde duygulandıran anlar! Tören mangasındaki askerlere montlarını giydirdiler

Irak'ın kuzeyi Hakurk’ta, teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak (22), memleketi Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verildi. Cenaze töreninde tören mangasındaki askerlerin üşüdüğünü görenlerin de montlarını çıkarıp, askerlerin omzuna örtmesi, cenazeye katılanları duygulandırdı.
Konya Ilgın'daki şehit cenazesine bir manga asker yollandı. Mehmetçik, -5 derece soğukta kılını bile kıpırdatmadan görev yaptı.
Askerin üşüyeceğini düşünen gençler ise kabanlarını çıkardı. Üniformanın üstüne giydirerek hepsini korumaya aldı. Milletin içini ısıttı.
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
ALLAH'INIZA kurban. Gözlerim yaşardı resmen
ASKER üşümez Gonyalı
ADAMSINIZ adam
TÜRK böyle bir millet işte
TAM ülke bitti diyorum, bir şey yapıp utandırıyorlar beni
ÇOK yaşayın bin yaşayın
İŞTE bu yüzden yıkamıyorlar bizi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.