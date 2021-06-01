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Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül annesinin aynısı! Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden...

Sefirin Kızı'nın güzel Nare'si Neslihan Atagül annesinin aynısı! Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden...
01.06.2021 16:40
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Neslihan Atagül'ün güzelliği...
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Doğal güzelliği ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 27 yaşındaki Neslihan Atagül hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla gıpta edilen bir isim. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden olan Neslihan Atagül'ü Instagram'da 9 milyonu aşkın kişi takip ediyor. Sefirin Kızı'nın sezon finali yapmasının ardından bir süre ekranlarda göremeyeceğimiz Neslihan Atagül hakkında pek çok detay merak ediliyor. Eşi Kadir Doğulu'nun yanı sıra ailesi de hayranlarının markajında olan Neslihan Atagül'ün özellikle Rus olan annesi merak ediliyor. Neslihan Atagül ve annesi güzelliğin genetik miras olduğunu kanıtlar nitelikte.


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