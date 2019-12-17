Seferin Kızı dizisinin konusu bekaret ve gerdek gecesi vurgusuyla çileden çıkardı! Sefirin kızı 1.bölümüyle... 17.12.2019 11:53

Başrollerini Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı dizisi ilk bölümüyle ekranlara geldi. Birbirine aşık iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizide yer alan bekaret ve gerdek gecesi sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı. Yoğun şiddet sahnelerinin yer aldığı, bekaret ve gerdek kelimelerinin sık sık kullanıldığı dizi sosyal medyada tepki topladı.

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Birbirine aşık iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizide yer alan bekaret ve gerdek gecesi sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı.

150 DAKİKADA 12 KEZ GERDEK GECESİ KELİMESİ KULLANILDI

Nare, aşık olduğu Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide yer alan gerdek gecesi ve bekaret sahneleri Twitter'da gündem oldu. 150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

TWITTER'DA YORUM YAĞDI

Nare'ye aşık olan Sancar, muradına ererek sevdiğiyle evlenir. İlk gecelerinde Nare'nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdeleyi göstererek bunu takmayı nasıl kabul ettin diyerek Nare'den hesap sorar. Dizide bekaret konusunun ön planda olması ve sürekli bekaret vurgusu yapılmasına yorumlar yağdı. Kısa sürede gündem olan dizi, Twitter'da trend oldu. İşte Sefirin Kızı için gelen bazı yorumlar:

SEFERİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU

Babası sefir yani elçi olan Nare ile ona çocuk yaşta aşık olan Sancar'ın hikayesi destansı bir anlatımla ekrana geliyor. Nare, Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra ise kızıyla birlikte Sancar'ın düğününde ortaya çıkıyor.

Fakat dizide sık sık bekaret konusunun geçmesi ve olayların sürekli 'gerdek gecesi' etrafında dönmesi seyirciyi kızdırdı.