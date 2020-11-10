Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı. Pompeo "Birçok ülke gezeceğim doğal olarak konuşmalar farklı olacaktır. Her ülkede görüşülecek birçok şey var” dedi.