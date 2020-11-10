ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı. Pompeo "Birçok ülke gezeceğim doğal olarak konuşmalar farklı olacaktır. Her ülkede görüşülecek birçok şey var” dedi.
Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor
- Başkan Erdoğan'dan Trump'a mesaj: Karşılıklı çıkarlarımızın bir gereği...
- Selahattin Demirtaş ve FETÖ tutuklularına sahip çıkan Kemal Kılıçdaroğlu bir de "Osmanlı" gafı yaptı!
- Çin'de üniversite kantininde mide bulandıran korkunç olay
- İstanbul'da 65 yaş ve üstüne sokak kısıtlaması! Hangi saatlerde geçerli olacak? Kimler muaf tutulacak?
- Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor
- Son dakika: Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 10 Kasım koronavirüs sayılarını duyurdu
- Ankara Valiliği yeni koronavirüs kararını duyurdu! 65 yaş ve üzerine sokak kısıtlaması...
- Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı seçilen Biden'a tebrik
- Atatürk'ün ilk kez yayınlanan görüntülerinin bulunduğu video 'Seni Çok Özledim Paşam' adlı türküyle yayınlandı
- Atatürk'ün hiç yayınlanmamış fotoğrafları gün yüzüne çıktı! '10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi'i 20 Kasım'a kadar ziyarete açık
- Azerbaycan'ın sevinç kutlamasında dikkat çeken pankart: Milli kahraman Selçuk Bayraktar