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Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor

Seçim sonrası ABD'den kritik ziyaret! Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Türkiye'ye geliyor
10.11.2020 22:58

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma günü başlayacak yurt dışı gezilerinde aralarında Türkiye, Fransa ve İsrail'in de olduğu 7 ülkeye gideceğini açıkladı. Pompeo "Birçok ülke gezeceğim doğal olarak konuşmalar farklı olacaktır. Her ülkede görüşülecek birçok şey var” dedi.


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