Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kararı almasından sonra gözler YSK'ya çevrilecek. YSK'nın yarın toplanarak 14 Mayıs için seçim kararı alması bekleniyor. Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Başkan Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacağını söylediği cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi takvimine ilişkin detaylar netleşmeye başladı.

Süreç şöyle işleyecek:

Başkan Erdoğan, Anayasa'nın 116'ncı maddesinde, "Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır" hükmünde yer alan yetkisini kullanarak bugün seçimleri yenileme kararı alacak ve karar Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Kararın aynı gün mükerrer ya da 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanması planlanıyor.

YSK TOPLANACAK

Karar üzerine YSK, 11 Mart Cumartesi günü toplanıp seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararı alıp kamuoyuna açıklayacak. Seçimin ikinci tura kalması halinde tarih 28 Mayıs olacak.

BÜROKRASİDEN İSTİFALAR

Karar ile birlikte bürokrasiden aday olmak isteyenler için bir haftalık istifa süresi başlayacak.

SEÇİM TAKVİMİ BAŞLAYACAK

YSK, daha sonra seçim takviminin başlangıç tarihini açıklayacak. Bu tarihin 16 veya 18 Mart olarak belirlenmesi bekleniyor.

9 NİSAN'DA LİSTE TESLİMİ

Milletvekili aday listelerinin 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim edilmesi istenecek. Bu tarih seçim takviminin başlangıç tarihine göre değişebilecek.

İTTİFAK PROTOKOLÜ

İttifak protokolü ise seçim takvimi yayınlandıktan sonraki 5 gün içinde YSK'ya sunulacak. Örneğin seçim takvimi 16 Mart olursa, 21 Mart'a kadar ittifak protokollerinin YSK'ya teslim edilmesi gerekecek. Şu ana kadar resmi olarak açıklanan iki ittifak bulunuyor.

AK PARTİ'DE ADAYLIK SÜRECİ

AK Parti'deki adaylık başvuruları için hızlandırılmış bir takvim uygulanacak. Buna göre, 11 ila 17 Mart tarihleri arasında adaylık başvuruları alınacak. 19 Mayıs'taki temayül yoklamasından sonra hızla komisyonlar oluşturulup aday listeleri hazırlanacak.

AK PARTİ SEÇİME HAZIR

AK Parti 14 Mayıs seçimleri için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. AK Parti, 81 il ve 957 ilçede kurduğu Seçim Koordinasyon Merkezleri'ni (SKM) seçim çalışmalarını gece gündüz devam ettirmek için devreye soktu.

ADAYLIK ÜCRETLERİ

AK Parti, 2018 seçimlerinde adaylık başvuru ücreti olarak 6 bin lira belirlemişti. Ücretin 15 bin liraya çıkabileceği ya da hiç artış yapılmayabileceği de konuşuluyor.

81 İLDE SKM'LER KURULDU

Pazartesi günü gerçekleştirilen AK Parti seçim işleri başkanları toplantısında SKM'lerin çalışmaları da masaya yatırıldı. SKM'ler genel merkezle koordineli bir şekilde çalışacak.

SKM'ler milletvekili aday adaylarının programlarını yapacak, adayların evraklarını seçim kurullarına teslimini koordine edecek ve yapılan çalışmaları, vatandaşların taleplerini rapor halinde genel merkeze iletecek.