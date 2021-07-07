Sayaç ihalesinde vurgun! Mansur Yavaş 40 bin su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazla para verdi!

Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı su sayacına 170 lira fazla para vererek 380.4 lira ödedi. 40 bin adet alınan su sayacı için toplamda 6 milyon 800 bin TL ödeme yapıldı. Yavaş, bu iddialar karşısında sessiz kalırken sosyal medyada da tepki yükseldi. Gazeteci Zekeriya Say, Takvim.com.tr'nin dün yaptığı manşeti paylaşarak "Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi?" dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı. Peki aynı su sayacını Kütahya Belediyesi kaç liraya aldı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın; Kütahya Belediyesi'nin 209 liraya aldığı aynı sayaca 170 lira fazladan vererek 380.4 TL ödediğinin ortaya çıkarması, 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL vererek kamuyu zarara uğratmasına ilişkin karşısında sessiz kalması dikkat çekiyor.

YILMAZER: "TÜM ÖZELLIKLER AYNI: ASKİ'DE 380 TL, KÜTAHYA'DA 209 TL"

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı avukat Mehmet Yılmazer: "Şimdi sayaçlar arasındaki farkı hangi insani belediyecilik anlayışınızla açıklayacağız Sayın Mansur Yavaş? Tüm özellikler aynı: ASKİ'de 380 TL, Kütahya'da 209 TL"

"SAĞA SOLA KIVIRMADAN CEVAP VERİLMESİ LAZIM"

Ankara Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş'ı eleştirdi ve "1 su sayacına 170 lira fazla ödeme.. 40 bin adet su sayacına 6 milyon 800 bin TL fazladan ödeme.. Hiç sağa sola kıvırmadan cevap verilmesi lazım" dedi.

"NE CEVAP VERECEN ACABA MANSUR YAVAŞ ABİ?"

Gazeteci Zekeriya Say: "25 milyonluk 'Ne verecen abi?' rüşvet skandalından sonra.. Şimdi de ön ödemeli sayaç kazığı... Ne cevap verecen acaba Mansur Yavaş abi?"

"ARADAKİ FARK KİMİN CEBİNDE?"

Seda Arslan: "Kütahya Belediyesi'nin 209 TL'ye aldığı su sayacını, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 380 TL'ye almış. Aradaki fark kimin cebinde?"

ANKARA BÜYÜKŞEHİR'İN CİHAZINDAN 2 SANTİM DAHA KISA

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 380.4 TL'ye aldığı cihazın aynısını, aynı şirketten yani Baylan Ölçü Aletleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden 209 TL'ye mal etti.

Kütahya'nın satın aldığı cihazın yüksekliği, Ankara Büyükşehir'in cihazından 2 santim daha kısa ancak cihazların her ikisinin teknik özellikleri ve kapasiteleri aynı. Kütahya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı sayaçların anma çapı, bağlantı çapı, eksen yüksekliği, boy, genişlik, rakorlu bay, LCD ekran boyu, LCD ekran açısı, birim ağırlığı ve koli ağırlığı da bire bir aynı ölçülerde.