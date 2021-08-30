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Savunmaya Ay – Yıldızlı karargah! Başkan Erdoğan, temel atma töreninde konuştu

Savunmaya Ay – Yıldızlı karargah! Başkan Erdoğan, temel atma töreninde konuştu
30.08.2021 16:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma katılıyor. Açılışta konuşan Başkan Erdoğan, "Amacımız Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi açmaktır. Savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini bulunduracağız. 12,6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada yapacağız." dedi. Savunma sanayisinde gelinen noktaya dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Telsizimiz yoktu, ABD telsizlerimize el koydu. Askerimiz telsizimiz olmadığı için susturma tekniğiyle savaştı. Şimdi İHA'mız var SİHA'mız var, TİHA'mız da var. Savunma sanayinde artık ihraca başladık. Artık 'Ne alırsın?' diyeceğiz. Her şeyi kendimiz üretir hale geldik." şeklinde konuştu.


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