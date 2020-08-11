Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

11.08.2020 16:11

Son dakika haberine göre Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

MASADA KRİTİK KONULAR VAR

A Haber muhabiri Levent Eke'nin aktardığına göre toplantıda yerli ve milli silah hamlesinde gelinen son nokta ele alınıyor. Projelerdeki son durum değerlendiriliyor. Milli muharip uçak geliştirilmesi projesindeki aşamalar da toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olarak öne çıkmış durumda.



ABD ile yaşanan F-35 krizi de toplantıda ele alınacak başlıklar arasında.