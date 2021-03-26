Savcı Özlem Salkım'ın ağır yaralanmasında sır perdesi aralanıyor: Astsubayın silahıyla vuruldu

Son dakika haberi! Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, doğum günü kutlaması yaptığı evinde başından vurularak ağır yaralandı. Salkım’ın evde bulunan astsubay A.M.’nin silahını alıp başına ateş ettiği ileri sürüldü.

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde önceki akşam cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Özlem Salkım (28), evinde arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptığı sırada başından vurularak ağır yaralandı.

Savcı Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, burada yapılan müdahalenin ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



KADIN SAVCI ARKADAŞI DA VARDI

2019'da Sorgun ilçesine atanan Özlem Salkım'ın olay gecesi Ardahan Posof'ta görevli bir kadın savcı arkadaşı ve 2'si astsubay olan arkadaşlarını ikamet ettiği pansiyonda ağırlayıp doğum gününü kutladığı öğrenildi. Salkım'ın saat 22.00 sıralarında astsubay arkadaşı A.M.'nin silahıyla başından vurulduğu öğrenildi. Arkadaşları, eline alıp oynadığı silahın ateş alması sonucu yaralandığını söylediği Özlem Salkım'ın silahı başına dayayıp ateşlediği ileri sürüldü. Özlem Salkım'ın kadın savcı arkadaşının da kendisini il dışından ziyarete geldiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan kişilerden birinin de H.A. isimli cumhuriyet savcısı olduğu öğrenildi. Ankaralı olan ve kurayla Sorgun'a atanan Salkım'ın ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.





ŞAHISLAR SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, o esnada evde misafir olarak bulunanlar gözaltına alındı. Şüpheliler ilk ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki kişilerden birine ait olan silahla oynarken silahın kazara ateş alması sonucu yaralandığını söyledi. Yozgat Adliyesi'ne çıkarılan hepsi kamu görevlisi şühleliler salıverilirken silahın sahibi A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Doğum günü kutlaması sırasında Ö.S.'nin silahla yaralanması ile ilgili cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan kamu görevlileri gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkım'ın evdeki A.M.'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş, olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Ö.S.'nin tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir.