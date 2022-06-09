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Savaş uçakları havalandı! Kastamonu İnebolu'da Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları büyük ilgiyle izlendi

Savaş uçakları havalandı! Kastamonu İnebolu'da Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları büyük ilgiyle izlendi
09.06.2022 15:41

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Son dakika haberi... 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları kapsamında havalanan savaş uçakları, Kastamonu semalarında gösteri yaptı. Uçaklarını gören bazı vatandaşlar "Savaş mı çıktı?" şeklinde panik yaşarken, kutlama olduklarını öğrenmeleriyle gösteriyi alkışladı.

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9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları çerçevesinde ses hızını aşan savaş uçakları, Kastamonu semalarında gösteri yaptı. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'dan İnebolu'ya teknelerle taşınan cephanenin İnebolu'dan Ankara'ya İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla ulaştırılmasında gösterilen üstün başarı sebebiyle her yıl kutlanan 9 Haziran Şeref ve Kahramanlık Günü kutlamaları devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yürüyüşçüler, bir yandan 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolunu yürümeye başlarken diğer yandan da 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü için gelen savaş uçaklarının gösterisi Kastamonu halkını heyecanlandırdı.



Ses hızını aşan iki savaş uçağı, Kastamonu semalarında bir süre dolaştı. İnebolu üzerinde de yürüyüşçüleri selamlayan savaş uçakları, Kastamonu semalarında yaptığı gösteri kutlamalara renk kattı.

Savaş uçaklarının Kastamonu semalarında yaptığı gösteriyi ilgiyle izleyen vatandaşlar, bir yandan 'savaş mı çıktı?' çıktı şeklinde düşünceye kapılırken, diğer yandan da İnebolu'nun kahramanlık günü için geldiğini öğrenmeleriyle alkışladı.



Ses hızını aşan savaş uçakları, Kastamonu semalarında bir süre uçuş yaptıktan sonra tekrar üstlerine döndü.

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