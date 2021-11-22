Haberler Haber Videoları Şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yedi

Şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yedi

Şarküteri reyonuna giren bir kedi kavurmayı yedi
22.11.2021 14:00
Ana Sayfa 00:28
Kalp Yarası dizisi Ayşe öldü...
Ana Sayfa 01:44
CHP yandaşı Arslan'dan skandal...
Ana Sayfa 01:58
PKK'nın bitişini duyurdu
Ana Sayfa 00:21
MasterChef Emre sonunda oğluna...
Ana Sayfa 00:41
Drift atan magandalar kamerada
Ana Sayfa 00:41
İzmir’de feci kaza! 1 ölü
Ana Sayfa 01:01
Uşak'ta can pazarı! Kırmızı...
Ana Sayfa 00:37
Kadını boğarak öldüren katil...
Ana Sayfa 00:36
Dev derbi sonrası Burak...
Ana Sayfa 00:27
Sarıyer'de İETT arızası!
Ana Sayfa 02:25
MİT'in kurtardığı Türkler...
Ana Sayfa 01:36
"Yaptıkları artistlik"

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir marketin şarküteri reyonunda dolaşan kedi, kavurma yedi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntü sosyal medyada bütük ilgi topladı.

Haber Videoları

İddiaya göre, görüntüler Beylikdüzü bir markette kaydedildi. Bir kedi, şarküteri ürünlerinin bulunduğu reyona girdi ve kavurmayı afiyetle yedi.

Kedinin şarküteri reyonunda karnını doyurduğu anlarda hiçbir çalışanın olmaması ve bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti.

Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde şarküteri reyonuna giren kedinin kavurmayı yemesi yer alıyor.

SON DAKİKA