PODCAST CANLI YAYIN
Sarıyer’de kaygan yolda kontrolden çıkan araç eve çarptı: O anlar kamerada
Haberler Haber Videoları

Sarıyer'de kaygan yolda kontrolden çıkan araç eve çarptı: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2025 17:11 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2025 17:11

Sarıyer Kazımkarabekir Mahallesi'nde yokuş aşağı inen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evde maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Sarıyer'de yokuştan inen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir eve çarptı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçarken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Sarıyer Kazımkarabekir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yokuştan inen 34 PT 5552 plakalı araç kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir eve çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, evin duvarında ve doğalgaz sisteminde hasar oluştu.

"YOLLARA TUZLAMA YAPILMADIĞI İÇİN KAYGANDI"

Bir anda çok yüksek bir ses duyup dışarı çıktıklarını söyleyen Ada Haktan Özdemir, "Dün gece mutfakta oturuyordum. Kardeşim ve kuzenim de bu duvarın dibindeydi. Bir anda çok yüksek bir ses duyduk ve salladığımızı hissettik. Dışarı çıkıp baktığımda doğalgaz kutusunun parçalandığını gördüm. Eve çarpan arabayı aşağıya kadar kovaladık. Kuzenim ve kardeşim çok korktu. İkisi de bütün gece uyuyamadı. Dün gece bizim için çok kötüydü, bütün gece ayaktaydık. Olayın çözülmesi için uğraştık. Polis ekipleri de hemen geldi. Daha önce önlem alınması gerekiyordu. Araç çok süratliydi. Yollara da tuzlama yapılmadığı için kaygandı. Buraya pek bakılmıyor. Araç, çarpa çarpa bütün mahalleyi dolanarak aşağıya indi. Bize zarar verdi. Bütün doğal gaz sistemi değişecek. Duvarın bir kısmını aldı zaten. Evin içine de girebilirdi" diye konuştu.

SIRADAKİ VİDEO
7 araca çarpan alkollü sürücüye mahalle dayağı kamerada!
23.02.2025Pazar
Avcılar'da araç hırsızlığı operasyonu kamerada
23.02.2025Pazar
AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara'da!
23.02.2025Pazar
Tavşanlı’da korkutan yangın
22.02.2025Cumartesi
Giresun'da silahlı saldırı! O anlar kamerada!
21.02.2025Cuma
Bunlar da Var
İzmir’de vahşet! Cinayet anını kaydedip annesine gönderdi 01:40
İzmir'de vahşet
22.02.2025Cumartesi
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı | VİDEO 01:04
Uçan araba Model A halka açık test uçuşunda ilk kez havalandı
22.02.2025Cumartesi
Çocuktan Al Haberi’nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş’ın kar keyfi! 00:33
Çocuktan Al Haberi'nin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş'ın kar keyfi!
22.02.2025Cumartesi
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mustafa Uslu Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı 05:06
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Mustafa Uslu Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı
22.02.2025Cumartesi
CANLI YAYIN