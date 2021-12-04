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Sarıyer'de elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü! 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Sarıyer'de elektrik direğine çarpan araç hurdaya döndü! 2'si ağır 3 kişi yaralandı
04.12.2021 10:24
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Sarıyer'de seyir halindeyken elektrik direğine çarpan araç savuralarak hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişinden 2'si ağır şekilde yaralandı. İşte haberin tüm detayları...

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Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.




Alınan bilgiye göre, Zekeriyaköy Mahallesi 1. Cadde üzerinde seyreden Bahadır Güven'in kullandığı 34 BB 6106 plakalı otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savruldu.




İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarmak için çalışmalarını sürdürürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.




YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan Bahadır Güven ve diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.




Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, ağır maddi hasar alan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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