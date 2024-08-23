Adana'nın Sarıçam ilçesinde yaşanan silahlı saldırı, mahallede büyük bir tedirginlik yarattı. Edinilen bilgilere göre, saldırı, sabah saatlerinde bir kişinin evinden çıktığı anda gerçekleşti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın saldırı düzenleyeceği kişiyi evin önünde beklediği ve hedefinin dışarı çıkmasıyla birlikte harekete geçtiği görülüyor.

Kurban, evinden çıkar çıkmaz saldırgan tarafından açılan ateşle ayağından vuruldu. Saldırgan, olayı gerçekleştirdikten sonra hızla olay yerinden kaçarken, yaralı adam çevredeki vatandaşların yardımıyla en yakın hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, ancak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle birlikte saldırganın kimliğinin tespit edilmeye çalışıldığı ve yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayın neden gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor, ancak saldırının planlı olduğu yönünde güçlü şüpheler var.