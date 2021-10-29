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Sarı kodlu alarm! Meteorolojiden Kuvvetli kar uyarısı

Sarı kodlu alarm! Meteorolojiden Kuvvetli kar uyarısı
29.10.2021 09:00
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde kuvvetli sağanak beklenirken Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Marmara'da ise kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güneyi ve batı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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