Sarı kodlu alarm! Meteorolojiden Kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 17 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu bölgesinin bazı illerinde kuvvetli sağanak beklenirken Erzincan, Erzurum, Kars ve Ağrı illerinin yüksek kesimlerinde, Van'ın güneyinde (Başkale, Bahçesaray, Çatak) ve Hakkari'nin kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Marmara'da ise kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.