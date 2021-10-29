Sarı kodlu alarm! Meteorolojiden Kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri, Sivas, Tokat, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum çevreleri ile Erzincan, Muş, Bingöl, Tunceli ve Bitlis'in yüksek kesimleri, Van'ın güneyi ve batı, Hakkari'nin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Hakkari, Diyarbakır, Şırnak çevreleri ile Van'ın güney ve batı, Erzurum'un güney kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.