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Sarhoş sürücüden polise tehdit

Sarhoş sürücüden polise tehdit
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücünün pansuman bahanesi şaşırttı. Sürücüye 4 bin 376 TL cezai işlem uygulandı. O anlarda sarhoş sürücünün görevini yapan polisi tehdit etmesi dikkat çekti. Haberin detayları...


İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Osmaniye mahallesi Şebboy caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Ekipler, 16 FL 787 plakalı otomobili durdurdular.

Alkolmetreye üflemekle direnen sürücü Ferhat B.'nin (63) bahanesi şaşırttı.

Ekiplerin ehliyet sorusuna "Sizde kaldı ehliyetim" diyerek cevap veren Ferhat B., "Pansumandan geliyorum. O zaman ben sizin komiseri arayayım." diye konuşması dikkat çekti.

Dakikalar sonra Alkolmetreye üfleyen sürücü, 1.3 Promil alkollü çıkınca ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

6 ay öncede alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay el konulan sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 1679 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

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