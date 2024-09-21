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Şarampolde takla attı: 5 yaralı
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Şarampolde takla attı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2024, 16:10

Ankara-Kastamonu karayolu üzerinde şarampolde taklalar atarak bir yamaçta asılı kalan hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Kastamonu karayolu Bostan köyü mevkiinde H.K. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde taklalar attı. Şarampolde bir yamaçta asılı kalan hafif ticari aracın sürücüsü H.K. ile araçta yolda olarak bulunan E.K., İ.K., E.K. ve Z.İ.K. yaralandı Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulunurken, aracın ibresinin 80 kilometre/saatte takılı kaldığı görüldü.

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