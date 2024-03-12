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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 12 Mart 2024, 13:24 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024, 13:24

Saplantılı aşık kabusu! Üniversiteli Hazal Özçimenoğlu'nun yardım çığlığı: ''Ölmek istemiyorum''

Üniversite öğrencisi Hazal Özçimenoğlu saplantılı aşığının yaşattığı kabusu anlatıp yardım çağrısında bulundu. İddiaya göre genç kadın, Halil İbrahim Ç. adlı kişinin takıntılı davranışlarından ve tehditlerinden kurtulmak için hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Hazal, bu kişinin kendisine ve ailesine yönelik ciddi tehditlerde bulunduğunu, hatta annesine "Evinizi biliyorum, sizi öldüreceğim" şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti. Hazal'ın anlattığına göre, Halil İbrahim Ç. daha önce de benzer tehditlerde bulunmuş ve bu yüzden hapse girmiş ancak serbest kaldıktan sonra takıntılı davranışlarına devam etmiş. Genç kadın, yaşadığı korku ve endişeyi "Bana evliyiz ve üç çocuğumuz var gibi hayali senaryolar anlatıyordu. Gerçekten korkuyorum ve ölmek istemiyorum" sözleriyle dile getirdi.

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