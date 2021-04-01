Sapkın eşcinsel lobi LGBT'den İP Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu. Dünya çapında eşcinselliği yayma görevi üstlenen LGBT örgütü üyeleri ise İP Başkanı Meral Akşener'e teşekkür ziyaretinde bulunarak "Bize cesaretle güç veriyorsunuz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.



LGBT'DEN AKŞENER'E TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Sapkın LGBT dernekleri Akşener'in bu kararı üzerine İYİ Parti'yi ziyaret etti.



Ziyarete ilişkin ayrıntıları A Haber ekibinden Ece Altuğ şu sözlerle aktardı:



Geçtiğimiz dakikalarda bir grup LGBT üyesi hemen arkamızdaki İYİ Parti Genel Merkezi'ndeydi. Bir basın açıklaması yaptılar. Aslında tüm LGBT üyelerinin adına burada olduklarını ifade ettiler. Meral Akşener'e bir teşekkür ziyareti yaptıklarını ifade ettiler.



Neden gerçekleşti bu ziyaret? Hatırlanacaktır; Akşener İstanbul Sözleşmesi kararının iptal edilmesi için Danıştay'a başvurmuştu ve "İstanbul Sözleşmesi hala geçerlidir" demişti. Bunun ardından bu ziyaret gerçekleşti. Yaptıkları basın açıklamasında "Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İP ailesine, başta Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandılar. LGBT üyeleri, "Bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götüren Sn. Akşener'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.