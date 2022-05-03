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SAPIK KAMERADA! Ankara Keçiören'de iğrenç görüntü! Taytları bir bir kaybolan lise öğrencisi görüntüleri izleyince şoke oldu!

SAPIK KAMERADA! Ankara Keçiören'de iğrenç görüntü! Taytları bir bir kaybolan lise öğrencisi görüntüleri izleyince şoke oldu!
03.05.2022 14:47

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Ankara'da 17 yaşındaki lise öğrencisi kuruması için astığı taytlarının çalınmasından şüphelenerek güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde bir adamın 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp taytlarını aldığını ve ardından kokladığını gören kız dehşete kapıldı. Olan biteni ailesine anlatan kız, avukatları aracılığı ile "cinsel taciz" suçundan şikatetçi oldu. Şüpheli N.T. gözaltına alındı.

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Ankara'da lise öğrencisi Y.Ç.'nin (17) kuruması için 1'inci kattaki balkona asılan taytını, 2 sandalyeyi üst üste koyarak üzerine çıkıp alan N.T. hakkında genç kızın ailesi, avukatları aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Olay, önceki gün Keçiören ilçesi Aşağı Eğlence Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Y.Ç., kuruması için 1'inci kattaki evin balkonuna astığı taytı bulamayınca binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, tanımadığı birinin 2 sandalyeyi üst üste koyup üzerine çıkarak taytı eline alıp kokladıktan sonra uzaklaştığını gören Y.Ç., durumu ailesine bildirdi. Aile de polise şikayette bulundu. Polisin çalışmasıyla şüpheli N.T. yakalanıp gözaltına alındı. Aile, avukatı aracılığıyla 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulundu.

Y.Ç. daha önce de balkona astığı 2 taytının çalındığını belirterek, "Bir sürü çamaşırın içinden sadece benim taytlarım ortadan kayboluyordu. En sonunda komşumuzun güvenlik kamerası görüntülerinde şahsın 2 katlı 1 sandalyeye çıkarak elindeki fırçayla taytımı çaldığı ve kokladığı görülüyor. Geçen gün balkona astığım taytımı kurumadığı için ipten almadım. 10 dakika sonra gittiğimde tayt yerinde yoktu. Daha önce de arabayla beni takip ettiğini hissetmiştim. Ya arkadaşlarım ya da babaannem dershane çıkışı bana eşlik ediyordu. Bu olay benim psikolojimi bozdu" dedi.

'YAKALANDI'
Ailenin avukatı Mücahit İsmail Ağalday da 'cinsel taciz' suçundan suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "O kadar çamaşır arasında sadece müvekkilime ait çamaşırın alınması burada şahsın amacının hırsızlık olmadığını, cinsel taciz amacıyla bunu aldığını göstermektedir. Emniyetten müjdeli haber geldi ve yakalandı. Bu kişi müvekkilimi takip ediyor ve aile fertlerinin çamaşırları balkonda asılı olduğu anda yalnızca tayt çalınıyor. Bu eylem, 3 kez daha gerçekleşiyor. Umuyoruz ki en kısa sürede yargılaması olur ve hak ettiği cezayı alır.

Türk Ceza Kanunu (TCK) 2 ile 5 yıl arasında ceza öngörmektedir. Ama dediğimiz gibi TCK 43'üncü maddesi uyarınca cezanın artırılması uygulanacağı için ceza daha da artırılacaktır. Ayrıca müvekkilim üniversite sınavına hazırlandığı için bu olaydan dolayı ruh hali de etkilenmiştir ve derslerine odaklanamamaktadır. Bu kişinin kadın tuvaletlerine girdiği, farklı evlerden kadın çamaşırları aldığı biliniyor ama bununla ilgili de elimizde somut bir delil yok" diye konuştu.

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