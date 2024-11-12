SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu
Haberler Haber Videoları

Sapağı kaçıran sürücü kazaya neden oldu

Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 00:32 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2024 00:39

Fatih'te sapağı kaçıran otomobil sürücüsü geri manevra yaptığı sırada arkadan gelen motosiklet ile çarpıştı.

Fatih'te geri manevra yapan sürücü kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü Mücahit Baka yaralanırken, otomobil sürücüsü Yusuf Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" dedi. Kaza saat 22.00 sıralarında, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi. İddiaya göre sapağı kaçıran 34 ED 4328 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Vardar, geri manevra yaptığı sırada Mücahit Baka(25)'nın kullandığı 16 ASZ 511 plakalı motosiklet, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baka yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baka, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Vardar ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

'60 YAŞIN CEHALETİYLE HATA YAPTIM'

Kazanın ardından konuşan Vardar, "60 yaşın cehaleti ile bir hata yaptım böyle geri geri geldim. Sapağı kaçırdım, 10 metre geri gideyim dedim. Arkamda 4 motorlu dans ediyorlardı oldu işte" diye konuştu. Yaralanan motosiklet sürücüsünün arkadaşı ise, "Avrasya Tüneli'nden çıkmıştım, 3 arkadaş, araç geri geri geliyordu. Biz zor kurtardık zaten. En arkadaki arkadaş kurtaramadı" ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Araçta sıkışan annesinin elini bir an olsun bırakmadı
12.11.2024Salı
Kartal'da bir binanın balkonu çöktü
12.11.2024Salı
Beylikdüzü’nde seyir halindeki cip alev alev yandı
12.11.2024Salı
Eski yönetici yeni yöneticiye yumruk attı: O anlar kamerada
12.11.2024Salı
Maltepe'de kaza: 4 yaralı
11.11.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Son dakika! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis soruşturması 01:23
Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması
11.11.2024Pazartesi
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber’de... Benim kızımı Nevzat katletti, herkes ağladı o robot gibiydi 31:53
Narin Güran davasında neler yaşandı? Baba Arif Güran A Haber'de
10.11.2024Pazar
Annenin, uygunsuz görüntülerini oğlunun adına açtığı sosyal medya kanalında sattığı olaya ilişkin inceleme 02:59
Annenin uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından sattığı olaya iliskin inceleme
11.11.2024Pazartesi
Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulması kamerada 01:00
Marmaray'da görevliyle kavga eden şahıs böyle vuruldu
11.11.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA