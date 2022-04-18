RAMAZAN İMSAKİYE
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Şanlıurfa'nın Akçakale'de 32 yıllık su deposu 15 saniyede yıkıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale'de 32 yıllık su deposu 15 saniyede yıkıldı
18.04.2022 16:35

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 32 yıllık, riskli bulunarak yıkımına karar verilen su deposu, iş makinesine bağlanan halatla 15 saniyede yıkıldı. Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı

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Akçakale'ye bağlı Ohali Mahallesi'nde uzun zamandır kullanılmayan su deposunun tehlike oluşturması üzerine çevredekiler, yıkılması için Akçakale Belediyesi'ne dilekçeyle başvurdu.

Belediye ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası deponun yıkımına karar verildi.

Ekiplerin taşıyıcı ayaklara halat bağlanmasının ardından iş makinesi ile çekilerek depo yıkıldı.

Deponun büyük gürültüyle yaklaşık 15 saniyede yıkılmasının ardından etrafı toz bulutu kapladı.

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