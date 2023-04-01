RAMAZAN İMSAKİYE
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Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama |VİDEO

Şanlıurfa'da terör operasyonunda 23 tutuklama |VİDEO
01.04.2023 12:39

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyenlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.

Gece geç saatlere kadar ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

23 ŞÜPHELİYE TUTUKLANMA KARARI
Nöbetçi hakimlik, aralarında HDP Suruç İlçe Eş Başkanı Yaşar Gündüzalp ve DBP Suruç İlçe Başkanı Rojda Binici'nin de bulunduğu 23 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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