Şanlıurfa’da otele silahlı saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

OTELE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

Olay, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerindeki bir otelin önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken otelde maddi hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 9 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.