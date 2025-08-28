PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa’da otele silahlı saldırı: 5 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir otele düzenlenen silahlı saldırının ardından yakalanan 9 şüpheliden 5’i tutuklandı, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

OTELE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Olay, Eyyübiye ilçesi Sarayönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, plakası öğrenilemeyen bir araçla cadde üzerindeki bir otelin önüne gelerek ateş açtı. Saldırıda ölen veya yaralanan olmazken otelde maddi hasar oluştu.

POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİLERİ YAKALADI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu 9 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 4'Ü SERBEST BIRAKILDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma çalışmaları devam ediyor.

Bunlar da Var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Çelik Kubbe" paylaşımı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
İstanbul'da 'motosikletli çete' operasyonu: 24 kişi yakalandı
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
PKK’lı Kara"yılan" zehir akıttı... Helin Ümit komisyona tehditler savurdu
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!
Bebek Ebrar Demirbilek son paylaşımıyla olay oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle