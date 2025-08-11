Son Dakika
Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, park halindeki minibüsün kontrolsüz şekilde yola çıkması sonucu bir otomobille çarpışma yaşandı. Maddi hasarla sonuçlanan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONTROLSÜZ MİNİBÜS KAZAYA YOL AÇTI
Kaza, Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüs, aniden hareket ederek sağ şeride geçmeye çalıştı.

MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI
Arkadan gelen otomobili fark edemeyen minibüs sürücüsü, araca çarptı. Kazada maddi hasar oluştu.

KAZA ANI KAMERADA
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün kontrolsüz şekilde yola çıkışı ve çarpma anı net şekilde görüldü.

İNCELEME SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

