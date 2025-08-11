MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması!

Kasiyeri silahla tehdit edip 5 bin lira çaldı: Soygun anı kamerada

Şanlıurfa’da minibüs ile otomobil çarpıştı: Kaza anı kamerada

İNCELEME SÜRÜYOR Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsün kontrolsüz şekilde yola çıkışı ve çarpma anı net şekilde görüldü.

KONTROLSÜZ MİNİBÜS KAZAYA YOL AÇTI Kaza, Siverek ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki minibüs, aniden hareket ederek sağ şeride geçmeye çalıştı.