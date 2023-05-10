Haberler Haber Videoları Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı anne öldü, çocuğu yaralandı | Video

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı anne öldü, çocuğu yaralandı | Video

Şanlıurfa'da feci kaza! Otomobilin çarptığı anne öldü, çocuğu yaralandı | Video
10.05.2023 16:16

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:32
Adana Kozan'da üzerine...
Haber 00:32
Elazığ Keban'da kocabaş yılanı...
Haber 02:42
4 aracın karıştığı feci kaza:...
Haber 00:38
Erzurum'daki olaylar! Uzman...
Haber 01:10
"Kılıçdaroğlu'na asla oy...
Haber 03:25
Eşi benzeri yok
Haber 03:40
Ayşe Akdağ cinayetindeki...
Haber 06:44
"Bu ülkenin hiçbir ferdi...
Haber 03:36
21 yıldır gözü gibi saklıyor!...
Haber 00:16
HDP'li vekil Kılıçdaroğlu'na...
Haber 36:21
BBP Genel Başkanı Mustafa...
Haber 01:11
Mersin Anamur'da hortum...

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7), otomobil çarptı. Kazada anne hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

Haber Videoları

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, çocuğu ağır yaralandı.

Vedat M. idaresindeki 63 AEJ 367 plakalı otomobil, Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Eiman Al Sayyah (33) ile oğlu Emir Al Sayyah'a (7) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde anne Sayyah'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı çocuk ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SON DAKİKA