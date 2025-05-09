Şanlıurfa’da durdurulan TIR’dan uyuşturucu fışkırdı!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 14:33:54

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen narkotik uygulamasında, giysi kutularının içerisine gizlenmiş toplam 101 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulama Noktasında Şüpheli TIR Durduruldu

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda kontrol noktası oluşturdu. Uygulama sırasında durdurulan, plakası açıklanmayan bir TIR, narkotik köpeği 'Bozo' eşliğinde detaylı aramadan geçirildi.

Kıyafet Kutularında Zehir Saklanmış

Ekiplerin yaptığı aramada, TIR'ın dorsesinde bulunan kıyafet kutularına gizlenmiş halde 68,5 kilogram eroin, 23,5 kilogram skunk ve 9 kilogram esrar tespit edildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

4 Şüpheli Gözaltında

Operasyon kapsamında TIR ile bağlantısı olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, uyuşturucunun sevk güzergâhı ve bağlantıları da araştırılıyor.