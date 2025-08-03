Son Dakika
TSK'nın komuta kademesi şekilleniyor! Yüksek Askeri Şura Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak: Hangi kararlar alınacak? Beşiktaş duyurdu! Semih Kılıçsoy Cagliari'ye transfer oldu Başörtüsü zulümden kurtuluyor! "İçki haram değil" diyen Berrin Sönmez hutbeyi bahane edip "Açılıyorum" dedi: Medyascope'ta 'CIA'sal provokasyon Ben Gvir yüzlerce İsrailli yerleşimci ile Mescid-i Aksa’yı bastı! Netanyahu onayıyla yasadışı ayin | Türkiye'den sert kınama Rusya'da 6,7 büyüklüğünde deprem! Üç bölge için tsunami uyarısı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin LGS iddialarına son noktayı koydu: Sınavın iptali söz konusu değil
PODCAST CANLI YAYIN

Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonuna 4 tutuklama! 2 kişi sınır dışı edildi

Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütüne finansal destek verdiği belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklanırken 2 zanlı ise sınır dışı edildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. MASAK incelemelerinde toplamda 5 milyon 320 bin TL işlem hacmine sahip hesap hareketliliği bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 zanlı ise sınır dışı edildi.

Bunlar da Var

İmam babanın en acı görevi
İmam babanın en acı görevi
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza- kırıma uğradı: 2 yaralı
Adana'da ultralight tipi eğitim uçağı kaza- kırıma uğradı: 2 yaralı
Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!
Başakşehir'de kediye işkence ederek öldüren inşaat işçisi gözaltına alındı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle