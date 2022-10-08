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Şanlıurfa Suruç kaza haberi! Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Şanlıurfa Suruç kaza haberi! Kamyon otomobille çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı
08.10.2022 08:58

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Asım Taş (40) hayatını kaybetti, 2’si ağır 4 kişi de yaralandı.

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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Suruç Payamlı Mahallesi 43'ünci kilometresinde meydana geldi. Ahmet Erdem'in kullandığı pamuk yüklü 63 AED 216 plakalı kamyon il Yılmaz Altındaş'ın kullandığı 63 AL 775 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi.

Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8) Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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