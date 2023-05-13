Haberler Haber Videoları ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Aydın oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Aydın oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇ 2023! YSK SEÇİM SONUÇLARI Aydın oy oranları, hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı | Video
13.05.2023 16:52

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Türkiye 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçim sonuçlarına odaklandı. En merak edilen detaylardan birisi de seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Bu kapsamda Şanlıurfa seçim sonuçları merak ediliyor. Vatandaşlar en doğru seçim sonuçları takvim.com.tr farkıyla saniye saniye güncellenen verilerle takip edebilir. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını seçim sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

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14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan genel seçim sonuçları 85 milyon vatandaşımızın merak ettiği bir konu oldu. Milletvekili genel seçimlerine 24 siyasi partiyle Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı katılıyor. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden birisi de seçim sonuçları oluyor. Özellikle son saatlerde ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI hakkında arama motorlarında yapılan araştırmalar yükselişe geçti. 14 Mayıs 2023 AYDIN Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını takvim.com.tr farkıyla sizlere sunuyoruz.

ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI 2023

Şanlıurfa seçim sonuçları henüz belli olmadı. İl il seçim sonuçları belli olduğunda haberimizde yer verilecektir. En sıcak gelişmeler için Takvim.com.tr'yi takipte kalınız.

14 MAYIS ŞANLIURFA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME SÜRECİ

Oy Nasıl Kullanılır?
- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.
- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.
- Cep telefonuyla kabine girmeyin.
- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.
- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.
- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler
- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.
- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.
- Silâhaltında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlar da bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar oy kullanamazlar.

Seçim Günü Yasakları
Oy verme günü, her ne suretle olursa olsun, ispirtolu içki satılması, içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit ispirtolu içki satılması, verilmesi, içilmesi yasaktır. Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğine haiz lokantalarda yalnız yemek verilir. Oy verme günü, emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse, köy, kasaba ve şehirlerde silah taşıyamaz.

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