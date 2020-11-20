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Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 kişi adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 24 kişi adliyeye sevk edildi
20.11.2020 12:18
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı. Şanlıurfa merkezli olarak 3 ilde DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan 24 kişi adliyeye sevk edildi.


Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar neticesinde terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 24 kişiye yönelik olarak Şanlıurfa, Bursa ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 şüpheli şahıs, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonda 1 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 18 pompalı tüfek fişeği, 47 tabanca fişeği, çok sayıda toplama kararı bulunan kitap ve dergi ile dijital materyal ele geçirildi.

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