Korkunç kaza sonrası Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gitti. Olay gece Şanlıurfa'nın Haliliye İlçesine bağlı Bakımlı Kırsal Mahallesi Beyaztaş Mezrası'nda meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir araç iddiaya göre, kaza sonrası sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanala düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araçta 6 kişinin olduğu iddia edilirken, dalgıç polisler, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Arabadaki bir kişinin kendi imkânlarıyla kanaldan çıktığı belirtilirken 5 kişi için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. Olay yerinde güvenlik şeridi çekildiği ve vatandaşların da endişeli bekleyişinin sürdüğü görüldü.

İlerleyen saatlerde kanaldan 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişinin de arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Hayatını kaybedenlerin kimliği ise henüz netleşmedi. Kazadan yaralı olarak kendi imkanlarıyla kurtulan Abdullah Demirsağ, araçta İlhami Damar, İzzet Açıkgöz, Alican Demirli, Bünyamin Nerede ve Mehmet Demir'in bulunduğunu söyledi.

Yaralı Demirsağ Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kanaldan çıkartılan 3 kişinin cenazeleri Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Öte yandan kaza yapan araç iş makinası yardımıyla sudan çıkarıldı. Ailelerin kanalda endişeli bekleyişi sürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü civarında sulama kanalına düşen araçtaki vatandaşlarımızdan kayıp iki kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi.