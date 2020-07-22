Saniye saniye dehşet! Hafriyat kamyonu 6 aracı biçti

22.07.2020 14:04

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir hafriyat kamyonu 6 aracı adeta biçti. Facianın ucuz atlatıldığı kaza anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu 6 aracı hurda yığınına çevirdi. Facianın eşiğinden dönülen o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.



Kaza saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Savaş Kaya asfalt yüklü hafriyat kamyonuyla yokuş aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafriyat kamyonu 2264 sokakta bulunan araçlara çarpa çarpa ilerlemeye başladı. Kamyon önce karşı sokakta bir lastikçinin önünde bulunan araca çarptı.

Daha sonra önünde sürüklediği bir araçla birlikte bir bina duvarına çarparak durdu. Kazada 3 araç hurda yığınına dönerken 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Feci kazada şans eseri sadece kamyon sürücüsü Savaş Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'yı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın olduğu yere şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen vinçle kaldırıldı. Kaza yeri havadan da görüntülendi.

"ARABA OLMASAYDI DÜKKANA GİRERDİ"

Lastikçi Mustafa Okutucu, "Yukarıdan aşağı gelen kamyon sesini duyduk. Arabanın freni patlamış. Yukarıdan aşağı gelip burada döndü. Direksiyonu çevirdi ama kurtaramadı. Dükkanın önündeki arabaya vurup duvara yapıştırdı. Araba olmasaydı dükkana girerdi. Araçların hepsi park halindeydi. Sadece kamyon şoförü yaralandı. Allah korudu bizi. Dönmeseydi dükkana girerdi" dedi.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Son anda faciadan kurtulan Bahri Bodur, "Aracımdan indim beş dakika oldu. Beş dakika sonra patlama sesiyle geldim. Arabamın durumu bu. Verilmiş sadakamız varmış. En azından can kaybı yok. Araç yukarıdan geliyor, freni boşalınca direk buraya dalıyor. Lastik değiştiren bir aracıda duvara yapıştırıyor. Bugün hayattayız. Beni pestil gibi yapıştırabilirdi" dedi.