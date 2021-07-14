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Sancaktepe'de pes dedirten olay! Annesini sokak ortasında darp etti

Sancaktepe'de pes dedirten olay! Annesini sokak ortasında darp etti
14.07.2021 10:50
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Son dakika... İstanbul Sancaktepe'de silahlı bir şahıs, sokak ortasında annesini darp etti. Şahıs, kendisine müdahale etmek isteyen vatandaşı da silah çekerek tartakladı. Oğlunun saldırısına uğrayan kadın, çevredekilerin araya girmesiyle kurtuldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Polis olay hakkında inceleme başlattı.


Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe'de meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen silahlı bir şahıs iddiaya göre sokak ortasında annesini darp etti.


Silahlı şahıs, kaldırımda oturan annesini yaka paça zorla götürmek isterken çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etmeye çalıştı.


Olaya müdahale eden bir vatandaş ise saldırgan tarafından darp edildi.


Silahlı şekilde sokak ortasında annesini ve vatandaşları darp etmeye çalışan şahıs, çevredeki insanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.


Polis olay hakkında inceleme başlattı.

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