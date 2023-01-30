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Sancaktepe son dakika haber! 1 haftadır aranan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi kuyuda bulundu

Sancaktepe son dakika haber! 1 haftadır aranan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi kuyuda bulundu
30.01.2023 15:47

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Sancaktepe'de 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'in cesedi, inşaat alanındaki kuyuda bulundu. Haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Kadıoğlu Sokak'ta bulunan inşaattaki su kuyusunda, mahalle sakinleri ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede cesedin 1 haftadır kayıp olan 25 yaşındaki Bahadır Ekiz'e ait olduğunu tespit etti. Ekiz'in ailesi ve yakınları haberi alır almaz olay yerine koştu, ailesi sinir krizi geçirdi.

Bahadır Ekiz'in bir süre önce askerden döndüğü ve daha önce de hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Bahadır Ekiz'in cansız bedeni kuyuda bulunan suyun boşaltılmasının ardından adli tıp kurumuna sevk edilecek.

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