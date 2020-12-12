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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete sert tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan muhalefete sert tepki
12.12.2020 01:18
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın 18 yılda yaptıklarını anlatmaya veri merkezlerinin yetmeyeceğini vurgulayan Varank, "Sizlere, CHP'nin kapattığı fabrikalardan bahsetmeyeceğim. Zaten bahsetmeye kalksak, kağıt yetmez" dedi. TOGG'un Türkiye'nin gururu olduğunun altını çizen Bakan Varank, muhalefetin TOGG ile ilgili ortaya attığı mesnetsiz iddialara sert tepki gösterdi. Varank, 'Biliyorsunuz, teröristlere kök söktüren SİHA'larımız için de 'motoru yerli değil.' diye yaygara koparıyorlardı. Çok açık konuşacağım, bu tavır çok sığ. Çünkü bunlar üretim cahili" ifadelerini kullandı.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM'de önemli açıklamalarda bulundu.

"FAŞİST BİR GENEL BAŞKAN VARSA BU TAVIR NORMAL"
8 yılda 2 bin 745 yatırıma yer tahsisi yaptıklarını, son 2 senede bakanlık kredisi kullanan OSB'lerdeki 1265 yatırımın tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinden faydalandığını bildiren Bakan Varank, başvuran hiçbir yatırımcıya ayrımcılık yapmadıklarını, şartları sağlayan herkese bu destekleri verdiklerini söyledi.

Yatırımcı bulmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Varank, "Bürokrasiden araziye varıncaya dek tüm engelleri ortadan kaldıracağız ama birileri çıkacak, kirli siyasetleri için bu yatırımcılara saldıracak, biz de susup bekleyeceğiz öyle mi? Kimse kusura bakmasın. Biz yatırımcımızı kimseye yedirmeyiz. Türkiye için alın teri döken her kim olursa olsun, sırtımızda taşırız." diye konuştu.

Varank, sadece Türkiye'deki muhalefette, ırkına, diline, dinine, kimliğine göre sürekli sermaye faşistliği yapan bir siyasi anlayış olduğunu ifade ederek, "(Bize oy veriyorsanız öğretmensiniz, ama Cumhur ittifakına oy veriyorsanız değilsiniz.) diyen faşist bir Genel Başkan varsa bu tavır normal. Hiç merak etmeyin, biz size karşı idmanlıyız. Her şeye rağmen, özellikle muhalefete rağmen, Türkiye'yi yatırımların cazibe merkezi yapmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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