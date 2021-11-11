Haberler Haber Videoları Samuray kılıçlı saldırı anı videosu izle! Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı! Olay anı anbean güvenlik kamerasında!

Samuray kılıçlı saldırı anı videosu izle! Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı! Olay anı anbean güvenlik kamerasında!

Samuray kılıçlı saldırı anı videosu izle! Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı! Olay anı anbean güvenlik kamerasında!
11.11.2021 17:29
Ana Sayfa 00:32
Kan donduran vahşet! Önce...
Ana Sayfa 00:52
Beşiktaş 3-0 FC Shkupi | GOL:...
Ana Sayfa 00:55
Beşiktaş 1-0 FC Shkupi
Ana Sayfa 02:14
2 numaralı Tosuncuk Fatih...
Ana Sayfa 00:37
Naz Mila aynı tas aynı hamam!
Ana Sayfa 03:10
SAHA EXPO 2021 kapılarını açtı
Ana Sayfa 01:49
Tekelci Google, Türkiye'nin...
Ana Sayfa 00:38
Sis bulutlarının mest eden...
Ana Sayfa 00:44
Öğrenci servisi ile tır...
Ana Sayfa 00:26
Süleyman Soylu, polis...
Ana Sayfa 00:44
Musa Tepe Barajı'nda su...
Ana Sayfa 00:27
2 bin 200 rakımlı Artvin...

Samuray kılıçlı saldırı anı videosu izle! Ataşehir'de Başak Cengiz'in katledildiği anın videosu ortaya çıktı. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Haber Videoları

Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'in (28), kaldırımda yürüdüğü sırada kendisini takip eden Can Göktuğ B. (27) tarafından kılıçla saldırılarak öldürülmesine ait anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Mimar Cengiz'in, 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ B.'nin kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırının ardından evinde gözaltına alınan Can Göktuğ B., "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahlı tehdit" suçlarından tutuklanırken, saldırı anına ilişkin anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüpheli Can Göktuğ B.'nin kaldırımda yürüyen Başak Cengiz'e arkadan yaklaşarak, kılıçla saldırması yer alıyor.
Kayıtlarda, kılıç darbeleriyle yere düşen Cengiz'in kendisini korumaya çalıştığı, Can Göktuğ B.'nin de saldırısını sürdürdüğü görülüyor.

Saldırgan bir süre sonra suç aletiyle yolun karşısına geçerek hızla olay yerinden uzaklaşırken yoldan geçen vatandaşların da Başak Cengiz'in yanına koştuğu anlar kameralarca kaydedildi.

SON DAKİKA