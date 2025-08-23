Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında

SAMSUN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

DEPODAKİ GÖRÜNTÜLERDEN YAKALANDILAR

İlkadım ilçesinde B.T.'nin (30) evine yapılan baskında ele geçirilen dijital materyallerde, bir depoda sentetik ecza sayımı yapan kişilerin görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerdeki kişilerin Ş.D. (19), O.İ. (24) ve Y.E.Ö. (19) olduğu belirlendi.

DEPOYA BASKIN, BİNLERCE HAP BULUNDU

Adresleri tespit edilen depoya yapılan operasyonda 150 bin sentetik ecza, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

BABAANNENİN EVİNDEN DE ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerden birinin Kavak ilçesindeki babaannesinin evinde de uyuşturucu sakladığını belirledi. Buradaki aramada 19 bin 824 sentetik ecza ele geçirildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Toplamda 171 bin 824 sentetik ecza ele geçirilen operasyonda, Ş.D., O.İ., Y.E.Ö., B.T. (30) ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen B.T. (28) gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.