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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 4 gözaltı
24.01.2023 09:33 - Son Güncelleme: 24.01.2023 09:33

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Son dakika haberleri... Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 4 adrese eş zamanlı baskın yapılırken 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde 3 ve Atakum ilçesinde ise 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 GÖZALTI
Yapılan operasyonda Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan 4 Irak uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 DEAŞ şüphelisinin ikametlerinde yapılan aramada dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

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