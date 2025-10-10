PODCAST CANLI YAYIN
Samsun’da sopalı saldırı: 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli adliyede

Samsun’un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi sopayla darbettikleri iddia edilen 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ş., E.Ö. ve T.S. adlı 3 kişi, 2 kişiyi sopayla darp ederek yaraladı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ş., E.Ö. ve T.S., sağlık kontrollerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

