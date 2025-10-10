Samsun’da sopalı saldırı: 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli adliyede

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Ş., E.Ö. ve T.S. adlı 3 kişi, 2 kişiyi sopayla darp ederek yaraladı.

3 şüpheli gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.Ş., E.Ö. ve T.S., sağlık kontrollerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.