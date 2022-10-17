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Samsun'da sahilde ölü bulunan İlklima ile ilgili yeni gelişme!

Samsun'da sahilde ölü bulunan İlklima ile ilgili yeni gelişme!
17.10.2022 16:58

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Samsun'da kardeşinin kayıp olduğuna dair polise başvurduğu 20 yaşındaki genç kızın deniz kenarında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 15 Ekim Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında vatandaşlar kumsalda bir kişinin hareketsiz yattığını gördü.

Durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tabancayla kafasından vurulan genç kızın İlklima Naz Akbörü (20) olduğunu belirledi. Olay yerinde bir de tabanca bulundu.

İNTİHAR MEKTUBU BIRAKTI
Genç kızın intihar ettiği tespit edilirken, bıraktığı mektupta adı geçen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı. A.S. ve D.S. dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.B. de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.B., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. H.B., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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