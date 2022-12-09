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Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı

Samsun'da şafak vakti DEAŞ operasyonu: 4 yabancı uyrukluya gözaltı
09.12.2022 10:08

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Samsun'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu sabaha karşı saat 06.30 sıralarında Irak uyruklu 4 şüpheliye yönelik 4 farklı adreste Özel Harekat ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile koordineli operasyon düzenledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda Irak uyruklu 4 DEAŞ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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