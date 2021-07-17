Haberler Video Haber Videoları Samsun'da pompalı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da pompalı dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da pompalı dehşeti: Ölü ve yaralılar var
17.07.2021 07:49
Ana Sayfa 00:24
Şevval Şahin eski sevgilisi...
Ana Sayfa 01:23
112 ambulans ekibine bıçaklı...
Ana Sayfa 00:24
Mine Tugay’dan cesur pozlar!
Ana Sayfa 00:42
Macron'a bir tokatta...
Ana Sayfa 00:29
Baş Belası 5. bölüm 2. fragman...
Ana Sayfa 03:21
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 01:10
Kaan Çakır’ın Bodrum'daki...
Ana Sayfa 00:54
Oya Başar'ın kızı da en az...
Ana Sayfa 00:44
Boğaz'da korku dolu anlar!...
Ana Sayfa 01:30
Radardan kaybolan uçaktan...
Ana Sayfa 00:39
Taksim Meydanı'nda bikiniyle...
Ana Sayfa 00:33
Kenan Doğulu canlı müziğe...

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Silahlı saldırganlar otomobille geldikleri olay yerinden saldırı sonrası kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'deki bir kahvehane önünde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve 2 ayrı pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandılar.

Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Recep Taşkara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi.





Samsun Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri yaralıların kaldırıldığı hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Silahlı saldırganlar otomobille geldikleri olay yerinden saldırı sonrası kaçtılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Haber Videoları