Samsun’da korkunç kaza! Karşı şeride geçen otomobil tır ile çarpıştı…

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bayram tatili için Bursa'dan Trabzon'a giden Okan Genç idaresindeki 16 AEU 352 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolunun Çarşamba ilçesine bağlı Dalbahçe Mahallesi'nde karşı şeride geçerek Erdem Çağlı yönetimindeki 43 ABT 400 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Okan Genç, aynı araçta bulunan ve engelli olduğu öğrenilen Büşra Genç ile Yusuf Eymen Genç, Gülsüm Taşkaya ve İlknur Genç yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Durumu ağır olan sürücü Okan Genç ile Büşra Genç buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazanın ardından Samsun-Ordu karayolunda trafik bir süre aksadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.