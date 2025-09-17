PODCAST CANLI YAYIN

Samsun’da ilginç anlar kamerada: Yerde sürünerek ilerledi

Samsun’un Canik ilçesinde bir kişinin bulvar yolunda sürünerek ilerlediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yanından ayrılmayan köpeğiyle dikkat çeken görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Samsun'un Canik ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Atatürk Bulvarı üzerinde kimliği öğrenilemeyen bir kişinin yolun sağ şeridinde sürünerek ilerlediği görüldü.

Görüntülerde, yerde sürünen kişinin yanında bulunan bir sokak köpeğinin de kendisini takip ettiği dikkat çekti. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi çekti.

Bir süre yerde sürünen kişinin daha sonra kalkıp yürüyerek bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Olayla ilgili polise herhangi bir ihbarda bulunulmadığı belirtildi.

